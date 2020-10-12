СК проводит проверку после гибели многодетного отца в Сочи

Проверка продолжается

Семья из Ульяновска приехала в отпуск в село Верхнеармянская Хобза Лазаревского района города-курорта. 57-летний многодетный отец решил вместе с сыном прокатиться на квадроцикле. Он посадил мальчишку вперед и нажал на газ. Развлечение обернулось трагедией.

- Мужчина с семилетним сыном поехал на квадроцикле в лесной массив поселка Нижнее Уч-Дере. Там, по предварительным данным, он не справился с управлением. Транспортное средство сорвалось с обрыва в русло реки Хобза. В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте, а его сын был госпитализирован. Состояние ребенка оценивается как стабильное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

СК по данному факту организовал проверку, все обстоятельства выясняются, в том числе, специалисты дадут оценку действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему.