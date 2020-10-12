В Сочи на выходных спасатели дважды приходили на помощь туристам

Фото: ЮРПСО МЧС РФ

В городе-курорте практически каждый день на телефоны экстренных служб поступают звонки с просьбами о помощи. За выходные спасатели два раза выдвигались на вызовы.

- Вечером 10 октября в спасотряд позвонил мужчина. Он рассказал, что вместе с женой прогуливался в районе села Ахштырь. А когда зашли в Дзыхринское ущелье около водопада потеряли тропу. Спасатели нашли семейную пару и спустили со склона, проводив к автобусной остановке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

11 октября в спасотряд поступило сообщение о том, что нужна помощь женщине, которая повредила ногу. Сочинка оступилась на тропе, ведущей к водопаду «Пасть дракона». Спасатели приехали на место, наложили на конечность пострадавшей шину и на носилках доставили к «скорой». Врачи отметили, что женщина, подвернув ногу, порвала связки.