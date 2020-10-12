Житель Кубани убил жену и новорожденного сына

Расследование дела продолжается

Мужчина и женщина проживали в поселке Целинном Славянского района. Они не были официально женаты. Но у пары появился на свет малыш. Крохе было всего лишь полтора месяца, когда папа закатил дома скандал. Мужчина пришел в ярость, когда 36-летняя сожительница просила его найти работу.

- 11 октября пара распивала спиртные напитки. Женщина предъявляла отцу ребенка претензии по поводу того, что он нигде не работает. После чего между родителями произошла ссора. Мужчина в ответ на критику несколько раз ударил ребенка, убив его. Затем догнал сожительницу и ударил несколько раз ножом по спине. О случившемся он рассказал на утро знакомой, после того как поспал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

37-летний мужчина задержан. В ближайшее время он будет помещен под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Также подозреваемой пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.