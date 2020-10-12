На Кубани умерли еще четыре человека с коронавирусом

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В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 12 октября за последние сутки скончались еще четыре человека.

- В краевой больнице №1 умерла 67-летняя жительница Белореченска. Наряду с коронавирусом и пневмонией у женщины была гипертоническая болезнь. В этой же больнице не стало 63-летней жительницы Темрюкского района. У женщины развивалась тяжелая форма инфекции, также были болезни почек и печени, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Летальный случай также произошел в Тихорецкой ЦРБ. Здесь скончался 77-летний местный житель. У него был подтвержденный коронавирус, также мужчина страдал ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью.

Еще одна смерть зафиксирована в Сочи. В второй инфекционной больнице умер 69-летний местный житель. Его подключили к ИВЛ, но спасти не смогли. У него диагностировали новую коронавирусную инфекцию и сахарный диабет.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 322 пациента с COVID-19.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 12 октября за последние сутки в Краснодарском крае количество зараженных коронавирусом увеличилось на 102 человека.