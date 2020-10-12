Премьера первых серий обновленного мультсериала «Ну, погоди!» пройдет на курорте «Роза Хутор» в новогодние праздники

Дмитрий Хрусталев. Фото: Instagram

Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев станет голосом Зайца в перезапуске легендарного мультфильма «Ну, погоди!». Шоумен уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма. Премьера первых серий намечена на новогодние праздники и пройдёт на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

«Заяц в нашем мультфильме – не менее колоритный персонаж, чем Волк, -- рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, - по своему образу он современная версия «мальчика-хорошиста»: занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед, и тем самым обхитрить Волка. И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения – Дмитрия Хрусталева – на наш взгляд, это очень гармоничный тандем».

Работу над перезапуском (ребутом) «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Партнером в производстве мультсериала выступает курорт «Роза Хутор». Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта.

Ранее объявлялось, что известный российский актер, шоумен, телеведущий Гарик Харламов озвучит в мультсериале роль Волка.

На данный момент запланирован выпуск 52 серий «Ну, погоди!», целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.