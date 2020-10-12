Не на карантине: в мэрии Краснодара опровергли информацию о закрытых школах из-за коронавируса

Фото: мэрия Краснодара

Ни одна из школ Краснодара не закрыта на карантин, но классы отправлены на удаленку.

- 118 классов из 36 школ находятся на дистанционном обучении. Очагом в организованном коллективе в таком случае признается, когда трое заболели коронавирусом, - сообщил начальник департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Чтобы вновь вернуться за парты, ученикам придется сдать анализ на COVID-19. Только в случае подтвержденного излечения от заболевания возможно будет вновь возобновить образовательный процесс в стенах школ.

В Роспотребнадзоре рекомендуют родителям внимательнее относится к здоровью детей и тому, где они проводят время.

- Они продолжают ходить на пляжи, в торговые центры, ездят в транспорте без средств защиты, - предупредили горожан в ведомстве. - А это прямой путь к заражению инфекцией.

Напомним, в городской администрации потребовали ужесточить масочный режим.