РНКБ объявляет акцию для предпринимателей - «Приведи друга»

РНКБ Банк (ПАО) объявляет для юридических лиц новую акцию - «Приведи друга» по бесплатному обслуживанию расчетных счетов по тарифным планам: «Комфортный» и «Безналичный».

Условия акции, которая продлится до 30 апреля 2021 года, распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно ее правилам, для бесплатного обслуживания расчетного счета на протяжении одного месяца, действующий клиент может рекомендовать своему партнеру, который не является клиентом банка, открыть расчетно-кассовое обслуживание по указанным тарифам в РНКБ. Для этого новый клиент при регистрации в Личном кабинете Юридического лица в поле «Промокод» указывает ИНН компании, предложившей ему принять участие в акции. Таким образом, действующий и новый клиенты автоматически получат гарантированный бонус от банка.

Стоит отметить, что количество привлеченных к участию в акции партнеров неограниченно. Если в один период времени будет открыто несколько расчетных счетов, то бесплатное обслуживание счетов по указанным тарифным планам продлевается пропорционально.

Однако для новых корпоративных клиентов на этом привилегии от РНКБ не заканчиваются. При открытии счета по тарифным планам «Безналичный» и «Комфортный» в Личном кабинете юридические лица также могут получить льготное расчетно-кассовое обслуживание на протяжении 4 месяцев. В каникулярный период это позволяет сберечь предпринимателям 2796 и 6000 рублей соответственно. Кроме того, клиентам предоставляются льготы по операциям снятия и внесения наличных на свой расчетный счет, в подарок также - корпоративная карта и бесплатные смс-сервисы.

- РНКБ представляет своим клиентам новые возможности по использованию банковских услуг на максимально выгодных условиях. На сегодняшний день счета на льготных условиях по тарифным планам «Комфортный» и «Безналичный» открыли более 6 тысяч предпринимателей, - отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. - Надеемся, что данное предложение расширит возможности наших постоянных клиентов и заинтересует новых в рамках их предпринимательской деятельности.