В Сочи фестиваль науки завершило шоу дронов

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Талант и успех»

В Сочи в образовательном центре «Сириус» два дня проходил масштабный фестиваль науки. Он объединил два мероприятия. Научный форум дополнительного образования Лицея «Сириус» и XV Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+.

- Юведущие российские ученые выступили с лекциями. Они рассказали о самых значимых сферах исследования: космосе, природе материи, лечении COVID-19. Кроме того, речь шла о фотонике, робототехнике и крупнейших научных проектах в области физики и высоких технологий, - сообщили в пресс-службе Фонда «Талант и успех». - В целом 100 мероприятий фестиваля - мастер-классы, квесты, шоу, экскурсии, лекции - собрали 3200 участников. При этом фестиваль прошёл с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Праздник науки завершило шоу дронов.

Напомним, что образовательный центр «Сириус» был открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году на объектах зимней Олимпиады-2014 по решению Президента России Владимира Путина, возглавившего его Попечительский Совет. Каждый месяц на интенсивные профильные программы в «Сириус» приезжают до 800 талантливых детей и подростков из всех регионов России.