«Россети Кубань» подключила к электросетям пять новых медучреждений Кубани и Адыгеи

Фото: «Россети Кубань».

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» присоединили к электросетям компании пять медучреждений. Это больницы и амбулатории, которые находятся в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Когда речь идет о социально-значимых объектах, промедления быть не должно.

Поэтому работы по подключению к энергоснабжению выполнили в кратчайшие сроки. Энергетики обеспечили медучреждениям мощность 135 кВт.

- Среди присоединенных к электросетевой инфраструктуре предприятия – лечебно-диагностический центр в хуторе Гавердовском под Майкопом, фельдшерско-акушерский пункт в поселке Гузерипль Майкопского района и медццентр в ауле Хакуринохабль Шовгеновского района, - говорят энергетики. – Кроме того, подключены амбулатория врача общей практики в поселке Вперед Апшеронского района и ФАП в поселке Комсомольский Белореченского района.

Стоит сказать, что на сегодняшний день в сельских поселениях Кубани и Адыгеи активно строятся фельдшерско-акушерские пункты. Их возведение осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Он направлен на развитие системы оказания первичной медпомощи населению.

– Технологическому присоединению медучреждений и других социально значимых объектов уделяем первостепенное внимание, – заверил «Комсомольскую правду» - Кубань» директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев. - Близятся к завершению мероприятия по подключению к электросетям детсада и школы на 1100 мест в Майкопе.

ВАЖНО!

Из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор рекомендует свести любые контакты к минимуму. В целях безопасности большинство клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работать в онлайн-формате.

- Заявку на технологическое присоединение можно подавать в электронном виде через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф на сайте ПАО «Россети».

- Для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф.

- Телефон горячей линии ПАО «Россети Кубань» – 8-800-100-15-52 (звонок на территории России бесплатный).