В Сочи собрали семенной фонд для международного обмена с ботаническими садами

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

В Сочи основным источником пополнения коллекции парка «Дендрарий» является международный семенной обмен, который научный сотрудники парка проводят ежегодно.

- Семена собираются, перерабатываются, закладываются на хранение. Их упаковывают в герметичные бумажные пакеты, помещают в контейнеры, а затем рассылают по заявкам научных учреждений, - сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Сохранность посевного материала обеспечивают холодильные установки.

При обмене растительным материалом стороны обязуются соблюдать положения Конвенции о биологическом разнообразии.

Обменный каталог семян «Дендрария» сейчас насчитывает 371 наименование. Это семена декоративных, технических, плодовых, лекарственных растений, редких и исчезающих видов мировой флоры.