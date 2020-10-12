В Краснодаре с начала года введено в эксплуатацию 27 долгостроев

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара.

В Краснодаре выдан акт ввода в эксплуатацию на литер 6 ЖК «Валентина», что на улице Дзержинского, 64/2. Квартиры в нем получат 208 собственников.

— В Краснодаре поэтапно и планомерно продолжим решать все вопросы, связанные с достройкой проблемных домов на территории Краснодара, — рассказал директор департамента строительства Артем Аганов.

В пресс-службе мэрии Краснодара обратили внимание, что в краевом центре уже введены 27 долгостроев. Кроме того, 9 объектов находятся в завершающей стадии. На достройку домов были выделены субсидии из краевого и местного бюджетов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре завершено строительство крупного долгостроя на более чем 200 квартир.