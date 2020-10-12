На Кубани прокуратура организовала проверку по факту убийства матери и ребенка в Славянском районе

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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту убийства матери и ребенка в Славянском районе.

- Прокуратура проводит проверку причин и условий, которые способствовали преступлению. Кроме того, будет дана оценка работе органов профилактики преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.

Мужчина и женщина проживали в поселке Целинном Славянского района. Они не были официально женаты, но у пары родился малыш. Крохе было всего лишь полтора месяца, когда папа закатил дома скандал, несколько раз ударил ребенка и убив младенца. Затем догнал сожительницу и ударил несколько раз ножом в спину.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что житель Кубани убил жену и новорожденного сына. Мужчина пришел в ярость после претензий о том, что он нигде не работает.