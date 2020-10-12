На Кубани прокуратура выявила хищение почти 8 млн рублей во время ремонта санатория в Сочи

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В Сочи прокуратура во время проверки выявила факт хищения бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

- Санаторий «Победа» ФТС России в 2017 году заключил с коммерческой организацией два государственных контракта на выполнение капитального ремонта, - сообщили в краевой прокуратуре. - При этом подрядчик внес в отчетные документы недостоверные сведения, похитив более 7,9 млн рублей.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что при ремонте детского санатория в Анапе похитили свыше 3,8 миллионов рублей. Нарушение выявили во время прокурорской проверки.