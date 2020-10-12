Житель Кубани выиграл в лотерею 19 млн рублей

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В Краснодарском крае местный житель выиграл в лотерею 19 млн рублей.

- Он выиграл в государственную лотерею. Счастливчику нужно было угадать все числа комбинации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Столото».

Везунчик пока за выигрышем не обратился. В пресс-службе лотереи уточнили, что он должен приехать в Москву, чтобы получить деньги.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жительница Кубани выиграла в лотерею миллион рублей. Деньги она планирует потратить на образование для своего сына. Она рассказала, что периодически покупала билеты на почте и каждый раз искренне верила, что повезет.