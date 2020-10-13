В Краснодарском крае воздух прогреется до 31 градуса

Самое время для прогулок на свежем воздухе Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани вовсю царствует бабье лето. Днем на солнышке очень тепло. Вот только также по-осеннему прохладно ранним утром, вечером и ночью. Наслаждаться согревающими лучиками солнца можно до конца недели. Потом столбики термометров поползут вниз.

- 13 октября в Краснодаре без осадков. Температура воздуха днем поднимется до отметки 29 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе тоже дождя не ожидается. Днем в некоторых районах возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Воздух прогреется местами до 31 градуса.

По данным синоптиков, низины на территории Кубани окутает туман. На дорогах в ночное и утреннее время водителей просят быть осторожными.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что когда в Краснодарском крае на смену бабьему лету придет настоящая осень.