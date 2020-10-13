В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

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Утром в краевом центре заволокло дымом девятиэтажный дом по улице Тюляева,20. Очевидцы сообщили о возгорании спасателям. Оказалось, что пожар вспыхнул в квартире на первом этаже.

- Сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на пересечении улиц Уральская и Тюляева поступило 13 октября в 07:53. На месте работают пожарные расчеты. Наблюдается сильное задымление. Жильцы дома эвакуированы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фотографии с места пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях. На снимках видно, как клубы черного дыма снизу поднимаются на высоту всей многоэтажки.

В настоящее время выяснятся причины случившегося, а также уточняется дополнительная информация, в том числе, и сколько квадратных метров охвачено огнем.