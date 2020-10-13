Из краснодарской многоэтажки во время пожара спасли 15 человек

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В краевом центре утром вспыхнул пожар в девятиэтажном доме на улице Тюляева. Из-за сильного задымление черной пеленой окутало все здание. Спасатели приняли решение выводить людей.
- 43 человека было эвакуировано, они самостоятельно покинули квартиры. Еще 15 человек спасли, они были выведены сотрудниками МЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: typodar
13 октября в 7:53 поступило сообщение о пожаре. В 8:30 возгорание было полностью ликвидировано. По данным спасателей, в многоэтажке загорелась квартира на первом этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров.
- На месте работало девять единиц техники. Подан один ствол "Дельта". Также трудились три звена газодымазащитников, - добавили в ведомстве.