Из краснодарской многоэтажки во время пожара спасли 15 человек

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В краевом центре утром вспыхнул пожар в девятиэтажном доме на улице Тюляева. Из-за сильного задымление черной пеленой окутало все здание. Спасатели приняли решение выводить людей.

- 43 человека было эвакуировано, они самостоятельно покинули квартиры. Еще 15 человек спасли, они были выведены сотрудниками МЧС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: typodar

13 октября в 7:53 поступило сообщение о пожаре. В 8:30 возгорание было полностью ликвидировано. По данным спасателей, в многоэтажке загорелась квартира на первом этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров.

- На месте работало девять единиц техники. Подан один ствол "Дельта". Также трудились три звена газодымазащитников, - добавили в ведомстве.