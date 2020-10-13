Краевая Кадастровая палата исправила более 50 тысяч ошибок в сведениях о недвижимости

Фото: yandex.ru

Ежедневно работники Кадастровой палаты проверяют неточности в сведениях ЕГРН. За год они внесли 50 тысяч правок. Количество откорректированных в этом году ошибок выросло на четыре тысячи.

- К техническим ошибкам относятся описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки. Кроме этого могут возникать неточности в результате некорректной передачи данных об объектах недвижимости из баз данных органов технической инвентаризации и органов государственной власти, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Если вы нашли в своих документах данную ошибку, вам необходимо обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением. Либо подать его через «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра.