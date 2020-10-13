В Краснодаре при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

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Утром 13 октября загорелся девятиэтажный дом на улице Тюляева. Очевидцы вызвали на место пожарных. Спасателями было выведено 15 человек. Но, к сожалению, при пожаре погиб один человек, труп нашли после тушения огня.

- При пожаре погиб местный житель. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работает следователь. Выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе, точные причины и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за сильного задымление черной пеленой окутало все здание. Спасатели приняли решение выводить людей. 43 человека было эвакуировано, они самостоятельно покинули квартиры. Еще 15 человек спасли, они были выведены сотрудниками МЧС.