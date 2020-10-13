Мастер-класс «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Фото:ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн мастер-классе на тему «50 точек контактов онлайн: как впечатлить клиента и обеспечить рост продаж», который пройдет 22 октября в 12-00 мск.

Участие в мастер-классе бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – бизнес-ментор, основатель tobeWOW академии маркетинга Ольга Бакина.

2020 год – год больших изменений в потребительском поведении. Что это за изменения, и как теперь организовывать маркетинг в онлайн, чтобы увеличивать продажи и удовлетворенность клиентов? Онлайн точки контакта – это «касания» с клиентами, которые работают на эти задачи.

Участники мастер-класса обсудят, как меняется потребительское поведение в 2020 году, и как выстраивать точки контакта в новых реалиях для роста.

В ходе вебинара преподаватель представит максимальный обзор онлайн точек контакта с примерами, рассмотрит более 50 точек контакта онлайн: от чат-ботов и автоматизированных туннелей в мессенджерах до конверсионных виджетов и онлайн-мероприятий, поговорит с участниками о том, с какими метриками связаны точки контакта онлайн и как замерять их эффективность, а также как приоритизировать и как внедрять онлайн точки контакта.

По итогам мастер-класса начинающие предприниматели смогут провести аудит своего маркетинга по 50 онлайн точкам контакта и спланировать внедрение новых для роста бизнеса.

Мастер-класс представляет собой прямой эфир в формате вебинара с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ (ПАО) позволяет начинающим, и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+