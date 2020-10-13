Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 октября выросло на 98

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 13 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 98 новых случаев COVID-19.

- В Краснодаре заболело 40 человек, в Туапсинском районе – девять, в Кущевском – семь. В Лабинском, Апшеронском и Красноармейском районах выявлено по четыре инфицированных. По три случая заболевания зафиксировано в Тихорецком, Абинском, Выселковском, Курганинском районах. По два пациента в госпиталях прибавилось в Анапе, Крымском, Белореченском и Мостовском районах. Также подтвержденный результат на коронавирус получили по одному человеку в Сочи, Новороссийске, Ейском, Северском, Крыловском, Павловском, Усть-Лабинском, Темрюкском, Славянском и Калининском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

О количестве заболевших детей за последние сутки в оперштабе не уточнили. Но добавили, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 заболевших, еще двое – на ЭКМО.