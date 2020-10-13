На Кубани умерли еще пять пациентов с коронавирусом

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В Краснодарском крае продолжают умирать люди от коронавирусной инфекции. По данным на 13 октября за последние сутки летальные случаи произошли в больницах Крымского, Тихорецкого и Лабинского районов, а также Сочи.

- В Крымской больницу скончался 63-летний житель Анапы. У мужчины был диагностирован коронавирус и пневмония на фоне хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и гипертонии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Тихорецке умерла 56-летняя жительница Павловского района. Наряду с COVID-19 и пациентка страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. С коронавирусом и сопутствующими заболеваниями также скончалась в Лабинске 82-летней местная жительница.

Не стало 35-летнего жителя Московской области. У пациента был сахарный диабет и подтвержденный COVID-19. Он умер в сочинской инфекционной больнице №2. В этом же медучреждении умер 59-летний местный житель с двусторонней пневмонией и коронавирусом, страдавший гипертонической болезнью.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 13 октября выросло на 98 человек.