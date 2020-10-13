Законом Краснодарского края установлен минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель сельхозназначения

Законом Краснодарского края № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» установлен минимальный размер образуемых новых участков из земель сельхозназначения, в том числе из находящихся в государственной или муниципальной собственности. Он составляет 1,5 гектара во всех случаях, кроме выделения сельхозугодий в составе таких земель.

- Новая норма вступила в силу 3 августа 2020 года, - информируют в пресс-службе Кадастровой палаты Краснодарского края.

Норма минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не применяется в отношении земельных участков, образуемых при объединении, а также при выделе в счет доли в праве общей долевой собственности.

Другие исключение предусмотрены статье 22 Закона Краснодарского края № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае».