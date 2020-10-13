В Кадастровой палате по Краснодарскому краю рассказали, как быстро узнать стадию рассмотрения документов

В Кадастровой палате по Краснодарскому краю рассказали, как быстро проверить на какой стадии находятся документы, поданные для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

- Для того, чтобы проверить на какой стадии рассмотрения находится пакет документов можно обратиться по телефону Единого справочного телефона Росреестра: 8(800) 100-34-34, - сообщают в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Кроме того, можно воспользоваться онлайн сервисом на сайте Управления Росреестра по Краснодарскому краю frskuban.ru в разделе «Просмотр состояния регистрации».

А также на сайте Росреестра rosreestr.gov.ru. в разделе «Электронные услуги и сервисы» -«Проверка исполнения запроса (заявления)».

За услугами по по выдаче сведений из ЕГРН, электронной подписи, консультаций для составления юридически грамотного договора по купли-продажи, дарения, мены, аренды, а также выездного обслуживания, можно воспользоваться новым сайтом Федеральной кадастровой палаты: kadastr.ru.