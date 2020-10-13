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На Кубани пьяный водитель скутера сбил подростка

Оба были госпитализированы
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото отдела пропаганды БДД ГИБДД по краю

Фото отдела пропаганды БДД ГИБДД по краю

ДТП случилось около семи часов вечера 12 октября на улице 50 лет Октября в поселке Венцы Гулькевичского района. По предварительным данным, 36-летний мужчина на скутере «Альфа» сбил 17-летнего парня на проезжей части. Молодой человек шел по обочине на неосвещенном участке дороге.

- И водитель двухколесного транспорта, и пешеход пострадали. Они оба доставлены в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что водитель скутера не получал водительское удостоверение. Мало того, что мужчина сел за руль без прав, он позволил себе перед поездкой выпить спиртного. По данным полиции, у водителя мопеда имелись признаки опьянения, но пройти освидетельствование он отказался.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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