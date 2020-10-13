Житель Сочи на три дня запер женщину в своем доме, чтобы добиться ее любви

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В Сочи в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она попросила привлечь к ответственности своего 49-летнего знакомого, который против ее воли не выпускал пленницу из своего дома.

По словам заявительницы, мужчина бил ее и несколько раз пытался изнасиловать.

По подозрению в данном преступлении полиция задержала жителя Хостинского района Сочи, который был судим 2008 году по ч.1 ст.119 УК РФ ("Угроза убийства").

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств инцидента. Расследование продолжается.