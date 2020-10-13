В Краснодаре активисты убрали берег Кубани

Фото Кадастровой палаты края

Во Всероссийской экологической акции «Сохраним родной край» приняли участие сотрудники краевой Кадастровой палаты. 20 человек вышли к берегу Кубани в микрорайоне Гидростроителей и дружно собрали валяющийся мусор около ЖК «Fresh» и СНТ «Излучина реки Кубань».

- Работники ведомства убрали прибрежную территорию и лесополосу. В итоге собралось 50 мешков мусора. Активисты отсортировали стекло, пластик, окурки, металлические пластины, текстиль и отправили вторсырье на переработку. Также были обнаружены необычные находки, например, матрас, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Фото Кадастровой палаты края

Акция «Сохраним родной край» приурочена к празднованию 20-летия Федеральной Кадастровой палаты. В проекте по уборке прибрежных территорий принимают участие сотрудники ведомства в 85 регионах по всей стране.