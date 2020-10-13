Вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае начнется зимой

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани полным ходом идет вакцинация от гриппа. У жителей края есть буквально пару недель, чтобы успеть сделать себе прививку, а затем дать время организму выработать антитела. Кроме того, в крае поставили первые вакцины от коронавируса - их получили врачи. Один из добровольцев - первый заместитель главного врача НИИ-ККБ №1 Игорь Поляков. По его словам, вакцинацию он перенес хорошо: был только легкий дискомфорт во время введения вакцины и небольшой подъем температуры. Процедура проходила в стенах Краевой больницы.

А в скором времени сыворотку получат все желающие.

- Массово вакцину от коронавируса начнут ставить на Кубани уже этой зимой, - сказала «КП» - Кубань» официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Планируется, что крупная поставка в Краснодарский край придет в конце декабря - начале января.

Вакцинация двухэтапная. Процедуру необходимо повторить через три недели, если нет побочных реакций.

СПРАВКА «КП»

У вакцины от коронавируса имеются ограничения и противопоказания. Пока не завершится третий этап испытаний, прививки не будут делать людям до 18 лет и старше 65-ти. Не станут вакцинировать также беременных и женщин во время грудного вскармливания. Запрещено прививать людей во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний.