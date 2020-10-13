Роспотребнадзор Кубани: маски нужно носить даже тем, кто переболел!

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О том, чтобы носить средство защиты везде и всегда, неустанно говорят власти, медики и сотрудники Роспотребнадзора.

- Одноразовая медицинская маска является еще одной преградой для любой инфекции, в том числе коронавируса. Правильное ношение и снятие повязок поможет избежать заражения, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Причем защищать себя стоит абсолютно всем.

Носить маски, говорят санитарные врачи должны и дети, и взрослые. И те, кто здоров, и те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.

- Несмотря на то, что у переболевшего человека появляются антитела, не стоит уповать лишь на них и напрочь забывать о защите. Все-таки коронавирус не до конца еще изучен учеными, - говорит «КП» - Кубань» официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова.