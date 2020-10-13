В Краснодарском крае общественный транспорт переведут на «безнал»

Автобусы и маршрутки будут обязаны принимать оплату не только наличкой

В Краснодарском крае с 1 января 2021 года грядут существенные изменения. С нового года в любом виде общественного транспорта можно будет рассчитываться за проезд банковской картой. Теперь собирать копейки и разменивать купюры не будет нужды.

- Документы готовятся. Все автобусы, троллейбусы и маршрутки должны будут оснащены специальным оборудованием. Ехать за наличные деньги будет по-прежнему можно, но у пассажиров появится право выбора, - прокомментировали инициативу "КП" - Кубань" в минтрансе Кубани.

К слову, безналичный расчет пропагандируется еще и как самый безопасный способ оплаты проезда с точки зрения тактильных прикосновений.

Напомним, частицы коронавирусной инфекции способны оставаться на поверхностях денежных купюр, металлических поручнях и экранах телефонов целый месяц. К такому выводы пришли ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, сообщает научное издание Virology Journal.