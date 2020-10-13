От микро до макро: Сбербанк помогает комплексному развитию Адыгеи

Фото: пресс-служба главы Республики Адыгея.

В В Майкопе прошла встреча Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, премьер-министром Геннадием Митрофановым, а также кураторами блоков экономики и торговли региона. На мероприятии обсуждались приоритетные направления сотрудничества, инвестиционные и цифровые проекты, а также реализация госпрограмм с ключевой ролью Сбербанка.

Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея:

«Перед руководством региона стоит задача создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса на территории Адыгеи, развития экономики. В свою очередь это позволяет нам обеспечивать наполняемость бюджета, в полном объёме выполнять социальные обязательства перед населением республики. И одним из условий роста приоритетных секторов экономики является наличие комфортных кредитных предложений для бизнеса»

Банк как основной финансовый институт для жителей и бизнеса региона при активной поддержке Правительства Адыгеи способствует развитию Республики и формирует мультипликативный эффект для экономики региона. Продолжается совместная работа в рамках Стратегии укрепления экономики региона, поддержки текущей деятельности предприятий, модернизации производственных мощностей, а также повышения благосостояния жителей Республики.

Сбербанк – лидер доверия среди коммерческих банков у розничных клиентов Адыгеи в кредитовании и привлечении средств: объем кредитования физических лиц в регионе на начало октября составил 14,9 млрд рублей, объём зарплатных проектов превышает 2,8 млрд рублей, банк является лидером на рынке эквайринга. В Сбербанке оформлено более половины ипотечных сделок на сумму 7,7 млрд рублей. В рамках программы ипотечного кредитования с господдержкой под 6,4% получено 522 заявки, уже выдано клиентам 248,8 млн рублей. Устойчивый спрос на жильё помогает развитию рынка недвижимости в регионе.

Сегодня банк - основной надежный партнер бизнеса Адыгеи с высоким уровнем успешных сделок. Поэтому растет число бизнес-клиентов банка. Почти треть предпринимателей региона, более 6200 юрлиц, доверяют Сбербанку свои финансы, из них свыше 5300 – представители малого и микро-бизнеса. За последний год объём кредитования Сбербанком предприятий Адыгеи вырос в 1,5 раза и на начало октября превысил 3,4 млрд рублей.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк - главный драйвер мультипликативного эффекта Адыгеи. Как ключевой партнер регионального Правительства и бизнеса мы понимаем нашу ответственность за комплексное развитие региона и внедряем сервисы во всех направлениях экономики. Сегодня работаем над экспертизой крупных инвестпроектов региона суммарной стоимостью около 12 млрд рублей. При этом активно поддерживаем малый и средний бизнес. В рамках госпрограмм в 2020 году мы фактически сконцентрировали на себе все виды поддержки, помогли бизнесу региона не уйти с рынка и сохранить персонал. После нескольких месяцев самоизоляции мы фиксируем рост деловой активности малого и среднего предпринимательства на 32% - и помогаем каждому проекту в оценке рисков и формировании эффективной бизнес-модели развития».

Важным этапом для малого и среднего бизнеса станет запуск в Адыгее Гарантийного Фонда. Банк как оператор более 70% госпрограмм пересмотрел подход к оценке рисков и готов предоставлять бизнесу необеспеченные и частично обеспеченные кредиты до 5 млн рублей. Фонд будет помогать в кредитовании предприятий с поддержкой Региональной гарантийной организации и Корпорации МСП. Сегодня банком уже рассматриваются две такие сделки на сумму около 22 млн рублей.

В ответ на запрос клиентов и регионального Правительства банк оптимизирует кредитные процессы для более быстрого одобрения сделок и в целом способствует развитию инвестпотенциала региона за счет отраслевой экспертизы с учетом специфики региона. Банк является ключевым кредитором бюджетов региона и муниципалитетов Республики, а также победителем большинства аукционов на расширение финансирования в 2020 году на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

В рамках программы реструктуризации в 2020 году заключено 129 договоров на сумму 475 млн рублей. По программе кредитования под 0% на выплату заработной платы и налогов получено 75 обращений на 98 млн рублей. В рамках льготного кредитования по программам Минэкономразвития и АПК бизнесу Адыгеи предоставлены кредиты на сумму свыше 634 млн рублей.

Среди наименее пострадавших от пандемии стала ключевая для Республики отрасль АПК. Сумма крупнейших сделок сектора, заключенных с участием Сбербанка в 2020 году, превысила 1,1 млрд рублей. Финансирование выделялось для модернизации производства и пополнения оборотных средств молочных производств, производителей подсолнечного масла и жмыха, а также владельцев садоводческих хозяйств и производителей сока. Также в числе приоритетов для Адыгеи банк выделяет розничную торговлю, недвижимость и работу с госорганами в рамках реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея:

«В ходе встречи мы обсудили ключевые для экономики Республики Адыгея вопросы социально-экономического развитию региона. Среди знаковых проектов - индустриальный парк «Яблоновский», который с 2019-го года строится на площади более 471 га вблизи поселка Энем. Парк рассчитан на развитие с 2019 до 2027 года. Он станет новой «точкой притяжения» инвесторов в Республику и обеспечит жителей региона новыми высококвалифицированными рабочими местами. На территории индустриального парка разместят производственные и промышленные предприятия, склады, общественно-деловые здания, объекты инженерной, технической и транспортной инфраструктуры, а также научные организации. Уверен, что с помощью экспертной поддержки Сбербанка и его возможностей по привлечению и оценке бизнеса резидентов парка мы успешно реализуем проект в кратчайшие сроки».

Сбербанк в Республике Адыгея является лидером финансового рынка и входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. За первые 9 месяцев 2020 года в бюджет Республики поступило 95,7 млн рублей, а суммарно с 2018 года – уже более 457 млн рублей.