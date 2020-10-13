В Краснодаре осудили мужчину за попытку вывоза из России тигренка и маленьких леопардов

В Краснодаре осудили мужчину, который пытался вывезти из России детенышей тигра и леопарда. Уголовное дело было рассмотрено Советским районным судом. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258 УК РФ и ч.1 ст.226.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

- Подсудимый приобрел у неизвестных для незаконного вывоза в Узбекистан одного детеныша бенгальского тигра (белый окрас) и двух - леопарда, занесенных в Красную книгу РФ», - сообщили в пресс-службе краевого суда.

При этом мужчина заявил, что не имеет товаров, подлежащих таможенному декларированию, и прошел по «зеленому коридору» в аэропорту краевого центра. Его задержали сотрудники Краснодарской таможни.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф 70 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи на границе изъяли львенка, которого вывозили в соседнюю республику. Животное передано сотрудникам Управления Россельхознадзора.