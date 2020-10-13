На Кубани завершается создание Центра управления регионом

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае завершается создание Центра управления регионом по нацпроекту «Цифровая экономика».

– Люди должны обращаться в ЦУР, а сама система отслеживает проблемные вопросы. Сбор и анализ данных будет вестись во всех ключевых сферах – здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспортной, строительной, по линии соцзащиты, – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, подобные центры открываются с разных городах России. В число их задач входит оперативное реагирование при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств. Система самостоятельно сможет предложить алгоритм решения той или иной ситуации

Таким образом, управление регионом будет автоматизировано.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что «Центр управления регионом» запустят на Кубани в 2020-м году. Он будет круглосуточно собирать и анализировать все данные о жизни региона.