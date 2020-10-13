На Кубани увеличат темпы реализации региональной программы по капремонту многоквартирных домов

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Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко провел депутатскую планерку, главной темой которой стало выполнение краткосрочного плана реализации краевой программы по капремонту в многоквартирных домах в этом году.

Глава кубанского парламента отметил, что становление данной системы проходит непросто, но иных инструментов поддерживать жилфонд в надлежащем состоянии пока нет.

Всего в краевую программу капремонта включено 18 400 домов. В этом году запланировано проведение капитального ремонта в 933. Объем средств, предусмотренных на эти цели составляет 3,6 млрд рублей.

Помимо капремонта внутридомовых инженерных систем, фасадов и крыш, этапом 2020-го года предусмотрена и замена лифтов. В 254 домах планируется заменить 773 подъемника.

По состоянию на 1 октября выполнение запланированных в этом году мероприятий по реализации краевой программы составило 57 процентов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2019-го.

По итогам работы депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали краевому МинТЭК и ЖКХ предпринять меры по наращиванию темпов реализации региональной программы капремонта.

- Идет системная работа с глубоким пониманием всего процесса. При этом положительную динамику надо сохранить, поскольку ситуация с капремонтом вызывает у населения повышенный интерес, как и весь комплекс проводимых министерством мероприятий. Результатом этой работы должно стать наращивание темпов капремонта. Это сохранит многоквартирный жилой фонд на Кубани, повысит комфорт проживающих в нем людей и их доверие, - резюмировал Юрий Бурлачко.