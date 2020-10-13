Онлайн-конференция ЮРПА соберет парламентариев Юга России

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В четверг, 15 октября, в Волгограде откроется 33-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Она пройдет в дистанционном формате. Работу делегации кубанских парламентариев-членов комитетов ЮРПА возглавит спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

На видеосвязь с городом-героем также выйдут члены ассоциации – представители из Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Республики Крым и Севастополя. В мероприятии примут участие и ассоциированные члены ЮРПА – парламентарии из Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Абхазии и Ставропольского края.

- ЮРПА – прямой путь донесения до федеральных органов власти консолидированного мнения регионов по совершенствованию нормативной правовой базы. Поэтому главная задача парламентариев Юга страны – поддерживать на этом пути друг друга, выработав единый подход к решению вопросов, которые беспокоят все субъекты, и отточить законодательные инициативы так, чтобы они гарантированно находили отклик на федеральном уровне, - считает председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Центральным событием в рамках двухдневной работы станет пленарное заседание, которое состоится 16 октября. Предметному разговору на нем будут предшествовать заседания профильных комитетов ЮРПА, а также Совета ассоциации, в ходе которого главы региональных парламентов сформируют повестку пленарной части 33-й конференции.

Законодатели Юга России подготовили более 30 вопросов, затрагивающих все сферы жизнедеятельности. В частности, кубанский парламент выйдет на федеральный уровень с двумя законодательными инициативами.

Напомним, Южно-Российская Парламентская Ассоциация была создана в 2001 году по предложению полномочного представительства Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе как консультативный совещательный орган для осуществления законотворческой деятельности в едином правовом пространстве и для установления межпарламентского сотрудничества.