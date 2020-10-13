Энергетики подключили к электросетям 160 сельхозпредприятий

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Новыми абонентами Юго-Западного филиала «Россети Кубань» (ПАО) стали сразу 160 предприятий агропромышленного комплекса Кубани. Расположены они в Абинском и Крымском районах Краснодарского края, а также в пригороде Анапы, Геленджика и Новороссийска. Эти сельхозпредприятия занимаются производством и переработкой овощей, зерновых и винограда. В числе новых клиентов компании и животноводческие хозяйства по разведению крупного рогатого скота и птицы. Все эти сельхозобъекты имеют важное значение для развития экономики муниципалитетов и всего региона в целом.

- Создание и развитие сельхозпредприятий играет особую роль для экономики нашего региона. Поэтому процедура техприсоединения новых объектов сельскохозяйственного сектора находится под особым контролем. Для нас важно, чтобы эти производства были своевременно обеспечены энергомощностями, – отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

Он также сообщил, что до конца текущего года в планах у энергетиков Юго-Западного филиала компании подключение к электросетям более 200 объектов сельскохозяйственного назначения.

Поскольку «Россети Кубань» заботиться о здоровье своих абонентов, большинство клиентских центров компании продолжают работу в дистанционном режиме. Подать заявку на технологическое присоединение в электронном формате можно с помощью Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф на сайте ПАО «Россети». Чтобы узнпать подробнее об услугах компании, воспользуйтесь онлайн-сервисом СветлаяСтрана.рф. Также можно полоучить консультацию специалиста по телефону горячей линии ПАО «Россети Кубань» – 8-800-100-15-52 (звонок на территории России бесплатный).