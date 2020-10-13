До 20 лет заключения грозит мужчинам, организовавшим нарколабораторию в Сочи

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В Сочи у двоих жителей Тюменской области 33 и 37 лет обнаружены и изъяты более 330 граммов эфедрона.

В результате осмотра квартиры в одном из районов курорта полицейские совместно с сотрудниками службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю нашли не только наркотическое вещество, но и предметы, необходимые для его изготовления.

- Установлено, что подозреваемые планировали сбыть наркотик на территории города-курорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Краснодаре полицейские закрыли нарколабораторию. Жителям Ейска грозит 20 лет тюрьмы.