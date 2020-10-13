На Кубани в ноябре откроется в тестовом режиме Центр управления регионом

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае Центр управления регионом откроется в тестовом режиме 10 ноября. Первое время специалисты будут выстраивать работу. Затем, ориентировочно с 30 ноября, центр начнет функционировать на все 100 процентов.

– Это платформа, которая должна качественным образом изменить взаимодействие власти и населения. Система призвана оптимизировать работу госслужащих с обращениями, – сообщил вице-губернатор края Александр Руппель.

По его словам, уже готово помещение, техническое оснащение тоже налажено. В центре намечено собирать и анализировать данные по восьми основным направлениям: здравоохранение, образование, вывоз ТБО, транспорт, ЖКХ, соцзащита, дороги, строительство. Главной оценкой его эффективности будет скорость попадания жалобы к исполнителю.

Напомним, что открыть такие центры в стране до 1 декабря - поручение Президента РФ. Это делается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани завершается создание Центра управления регионом. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.