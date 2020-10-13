В Краснодаре заработали «горячие линии» по вопросам отопления

В Краснодаре начали работать «горячие линии» по вопросам отопления многоквартирных домов. На официальном портале администрации и городской Думы Краснодара создан специальный раздел «Отопительный сезон 2020–2021: «Горячие линии».

- По телефону жители краевого центра могут задать свои вопросы, связанные с организацией теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Каждое обращение будет рассмотрено специалистами управления по жилищным вопросам, департамента городского хозяйства и ТЭК и других подразделений администрации.

Как обычно, батарее обещают включить, когда средняя температура на улице опуститься до плюс 8 градусов и продержится в течение пяти дней.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что отопительный сезон начнется не раньше третьей декады октября. Коммунальщики продолжают подготовку, а синоптики обещают теплые дни.