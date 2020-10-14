В Краснодарском крае ожидается жара и туман

Изменений до субботы не предвидится Фото: Галина КОПЫЛОВА

Жители и гости региона продолжат радоваться теплой погоде в октябре. Синоптики советуют, выходить на прогулки до конца этой недели. С 18 октября сильно похолодает.

- 14 октября в Краснодарском крае будет переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 29 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью и ранним утром низины на территории Кубани окутает туман. На морском побережье температура воздуха сильно отличаться не будет.

- 14 октября на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до 29 градусов. На Азовском немного прохладнее – воздух прогреется до 26 градусов, - добавили синоптики.

Ранее «Комсомолка» сообщала, когда в регионе испортится погода.