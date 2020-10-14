В Новороссийске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали 60 человек

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Огонь в одной из квартир по улице Молодежной в городе-герое вспыхнул в час ночи 14 октября. Очевидцы вызвали на место спасателей.

- Возгорание произошло в квартире 10-этажного жилого дома. Огнем охватило 60 квадратных метров помещения. Полностью ликвидировать пожар удалось в 2:13, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что из-за возгорания жильцов дома оперативно эвакуировали. Было выведено 60 человек. Пострадавших и погибших нет. В настоящее время выясняются причины пожара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. После тушение огня его тело нашли в квартире.