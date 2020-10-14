Стоимость трассы Джубга-Сочи оценили в 2,4 трлн рублей

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В Минтрансе России озвучили предварительные подсчеты стоимости строительства платной магистрали Джубга-Сочи. Объект обойдется почти в 2,4 трлн рублей. Но так, как это слишком большая сумма, дорогу будут закатывать частями.

- Предварительный объем в ценах соответствующих лет до 2030 года на строительство автодороги Джубга-Сочи составит порядка 2,4 трлн рублей. Проект разобьют на несколько этапов, - отметили в ведомстве.

Стройку будут разворачивать по мере финансирования. Сначала сделают шире узкие места трассы, где возникают заторы, чтобы добираться к Черному морю со скоростью 110 км/ч. Самые загруженные участки пути, к которым планируют также приступить в первую очередь, это обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского района.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новая платная трасса Джубга - Сочи может быть полностью построена в 2035 году. А два ее основных участка - обход Туапсе и Лазаревского планируют возвести в 2030 году. Ранее ее оценивали в 1,4 трлн рублей.