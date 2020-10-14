В Краснодаре раскрыли убийство супругов 27-летней давности

Обвинительное заключение передано в суд

Кровавая расправа произошла весной 1993 года. Тогда еще 30-летний мужчина со своим братом и другом ворвались в дом к семейной паре и до смерти изрезали их. Спустя 27 лет следователям удалось выйти на след преступников.

- Трое мужчин проникли в чужой дом. 30-летний мужчина нанес ножом множественные колото-резанные ранения в шею и грудь 60-летнему мужчине, а его подельник изрезал 53-летнюю женщину. От полученных травм супруги скончались на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После преступления мужчины вынесли из дома деньги и имущество на общую сумму более 4,7 млн неденоминированных рублей и распорядились по собственному усмотрению.

- Один обвиняемый задержан, на данный момент ему 57 лет. Он уроженец Казахской ССР. Его брат находится в розыске, а друга уже нет в живых, - добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве добавили, что преступление 27 лет оставалось нераскрытым, из-за того, что было совершено в условиях неочевидности. 57-летнего мужчину задержали в Московской области. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.