В пострадавший от пожара дом на Российской в Краснодаре начали заселять жильцов

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14 октября начнут заселять людей в дом, в котором в сентябре полностью выгорел весь мансардный этаж. В свои квартиры вернутся жильцы второго и третьего подъездов литера «А» по улице Евгении Жигуленко, 2, а также первого подъезд литера «В» по улице Российской, 267/6. Остальных будут заселять поэтапно.

- Люди будут возвращаться в свои квартиры в течение трех дней. Именно к 16 октября будет полностью закончен ремонт кровли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Сейчас рабочие устанавливают водосточную систему и козырьки по периметру крыши. Также рабочие проверяют и прочищают все сплит-системы.

Напомним, собственникам выгоревшего мансардного этажа новые квартиры купит застройщик, а этаж станет техническим.