Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 14 октября выросло на 104

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 15 тысяч человек. По последним данным на 14 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердились 104 новых случая COVID-19.

- В Краснодаре заболели 39 человек, в Анапе – восемь, в Тихорецком и Крыловском районах – по семь. По шесть человек получили положительные результаты на коронавирус в Сочи, Белореченском и Крымском районах. В Геленджике зафиксировано четыре зараженных. По три случая заболевания прибавилось в Апшеронском и Туапсинском районах. По два человека с COVID-19 выявлено в Лабинском, Абинском, Староминском и Курганинском районах. В Новопокровском, Северском, Тимашевском, Славянском, Белоглинском, Выселковском районах и в Горячем Ключе - по одному инфицированному пациенту, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди зараженных – 9 детей. Также стоит сказать, что в настоящее время 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще два пациента – на ЭКМО.