В Краснодаре снова начали штрафовать за несоблюдение масочного режима

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Рейды по контролю масочного режима в Краснодаре возобновили после просьбы властей. «Закрутить гайки» и ужесточить меры поручил на одном из совещаний первый вице-мэр города. За два дня в краевом центре проверили более трех тысяч единиц общественного транспорта.

- Рейды продолжаются. В Краснодаре проверили уже 3249 транспортных средств — трамваев, троллейбусов и автобусов. Составлены 11 протоколов на водителей, которые были без масок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также рейдовые группы проверяют маски у пассажиров и кондукторов. В администрации добавили, что весь общественный транспорт обеспечен средствами защиты, и при необходимости пассажирам маски выдаются на месте.

Компаниям-перевозчикам напомнили об ответственности, в случае не соблюдения в салонах масочного режима.

Ранее корреспондент «Комсомолки» публиковал колонку о масочном режиме: как одни делают вид, что требуют, а другие - что выполняют.