Вениамин Кондратьев. Фото: администрации края.

На Кубани за минувшие сутки снова зафиксировали больше сотни заболевших коронавирусом. Из 104 зараженных, девять - это дети. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения стал 271,1. Многие жители региона переживают, что в ближайшее время в крае вновь могут ввести карантинные меры. Поэтому губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям Кубани с заявлением.

- Знаю, что сегодня жителей края очень волнует вопрос, будем ли мы возвращаться к ограничительным мероприятиям из-за пандемии, - говорит Вениамин Кондратьев. - Как и говорил раньше, мы не хотим вводить карантин.

По словам главы края, власти понимают, насколько сильно это может ударить по экономике и жизни простых людей режим.

- Мы уже перевели десятки больниц в статус резервных ковидных госпиталей, наращиваем количество тестов, - продолжает губернатор. - Контролируем соблюдение санитарных норм в общественных местах, кафе и ресторанах.

Но Вениамин Кондратьев уверен - до тех пор, пока люди сами не начнут носить средства защиты и сводить к минимуму социальные контакты - штрафы организаций и даже закрытие некоторых предприятий, не помогут предотвратить болезнь.

Ранее в Роспотребнадзоре Кубани рассказали, можно ли повторно заразиться коронавирусом. Маску, по словам санитарных врачей, нужно носить даже тем, кто переболел.