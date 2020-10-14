В Кадастровой палате края напомнили, что недострой нужно ставить на госучет

В результате учетно-регистрационных действий вы получите выписку из ЕГРН

В Краснодарском крае строится много частных домов. Но бывают случаи, что возведение затягивается, либо до завершения строительство нужно продать объект. Такие недострои необходимо ставить на государственный кадастровый учет.

- В настоящее время на кадастровом учете стоит порядка 32 тысячи объектов незавершенного строительства. Чтобы зарегистрировать право на недвижимость нужно подать соответствующее заявление. После оформления имущество можно продать, сдать в аренду или передать в дар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты края.

Стоит отметить, что после того, как дом будет достроен полностью, нужно об этом также уведомить кадастрового инженера, чтобы составить техплан уже на готовый объект.