РНКБ зафиксировал увеличение платежей в интернет-банке и мобильном приложении в период пандемии до 200 тысяч в день

РНКБ Банк (ПАО) зафиксировал увеличение в два раза количества платежей в дистанционных банковских сервисах - мобильном приложении РНКБ 24/7 и интернет-банка по сравнению с январем 2020 года. Так, среднее ежедневное количество платежей в октябре в настоящее время составляет около 229 тысяч, при этом этот показатель в январе 2020 года составлял около 119 тысяч.

При этом среднесуточный объем таких платежей увеличился за указанный период почти втрое - с 244 миллионов рублей до 604 млн. рублей. В числе самых популярных платежей по-прежнему остаются мгновенные переводы по номеру телефона, коммунальные платежа и оплата услуг мобильной связи.

Стоит отметить, что с начала года количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения выросло примерно на 45% - с 605 тысяч человек в январе до 876 тысяч человек в октябре.

Также увеличилось количество финансовых операций, которые клиенты стали совершать дистанционно без посещения отделений банка в дистанционных сервисах – оформление или погашение кредита, подключение или отключение смс-информирования, получение справок различного характера. Кроме того, наблюдается рост запросов на выдачу кредитов по онлайн-заявкам, оформленным в мобильном приложении, интернет-банке или на сайте банка.

Так, например, количество ежедневных выданных кредитов наличными, которые были согласованы дистанционно без посещения клиентом отделения банка, с начала года увеличилось в 2,4 раза.

- Безусловно, такой рост показателей дистанционных банковских услуг связан, в том числе и со сложной эпидемиологической ситуацией, поскольку люди предпочитают безопасные и бесконтактные способы расчетов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Мы, в свою очередь, стараемся предоставлять максимально широкий спектр услуг через дистанционные каналы обслуживания.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов. 16+