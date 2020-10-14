В Северском районе молодой водитель сбил пешехода

Фото: отдела пропаганды БДД ГИБДД по краю

ДТП случилось вечером 13 октября на дороге Федоровская - Северская. По предварительным данным, 20-летний молодой человек на «Хендай I-30» не увидел и сбил 27-летнего парня. Пешеход переходил дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов вне перехода.

- В результате ДТП пострадавший пешеход был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 13 октября сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 20 ДТП, в которых три человека погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло семь наездов на пешеходов, в них семь человек травмированы, а два наезда из них произошли по вине самих пешеходов.